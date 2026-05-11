LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sinner avanti di un set alle ore 19.00 toccherà al romano
Alle 16.40, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 durante la partita valida per il torneo ATP di Roma 2026. La sfida proseguirà alle ore 19.00 con il romano che scenderà in campo. La partita si sta svolgendo in diretta, e sono disponibili aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Jannik Sinner vince agevolmente il primo set contro Alexei Popyrin, con il punteggio di 6-2. In ogni caso, per vedere in campo Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante, bisognerà aspettare le ore 19.00. 15.37 Il derby statunitense sul Campo Centrale va in rimonta a Coco Gauff, che sconfigge la connazionale Iva Jovic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2, dopo aver annullato anche un match point. A breve farà il suo ingresso in campo il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle ore 19.00 sarà il turno del romano Flavio Cobolli, che sfiderà l’argentino Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it
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