LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sinner avanti di un set alle ore 19.00 toccherà al romano

Alle 16.40, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 durante la partita valida per il torneo ATP di Roma 2026. La sfida proseguirà alle ore 19.00 con il romano che scenderà in campo. La partita si sta svolgendo in diretta, e sono disponibili aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui