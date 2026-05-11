La tennista romena Sorana Cirstea ha vinto il suo match contro la ceca Linda Noskova, con il punteggio di 6-2, 6-4, continuando così il suo percorso positivo nel torneo. Dopo aver eliminato la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, si prepara ora ad affrontare il suo prossimo avversario in un match che si terrà dopo le 19.00. La partita è seguita in diretta, mentre l’attenzione si concentra anche sull’evento ATP Roma 2026, con il match di Cobolli-Tirante ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Prosegue il momento magico della romena Sorana Cirstea, che dopo aver sconfitto la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, batte in due set la ceca Linda Noskova per 6-2, 6-4. Tra pochi minuti scenderanno in campo Coco Gauff e Iva Jovic, per una sfida tutta a stelle e strisce. Il match di Flavio Cobolli inizierà non prima delle ore 19.00. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Flavio Cobolli e l’argentino Thiago Agustin Tirante, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma. Il ventiquattrenne romano, numero 12 del mondo, fresco di best ranking ATP, punta a proseguire la sua marcia nel torneo di casa, con l’obiettivo di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Roma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanza Cirstea, l’azzurro in campo non prima delle ore 19.00

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