LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro esame di maturità per l’idolo di casa

Oggi si svolge il match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli e l’argentino Thiago Agustin Tirante, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma. La partita si gioca in diretta e sarà possibile seguirne gli sviluppi tramite aggiornamenti testuali. La sfida si svolge nel contesto di uno dei tornei più importanti sulla scena tennistica mondiale, con i due atleti pronti a confrontarsi su un campo di livello elevato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Flavio Cobolli e l’argentino Thiago Agustin Tirante, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma. Il ventiquattrenne romano, numero 12 del mondo, fresco di best ranking ATP, punta a proseguire la sua marcia nel torneo di casa, con l’obiettivo di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Roma. Il suo avversario sarà un vero e proprio specialista della terra battuta, che come l’azzurro ha raggiunto la propria miglior classifica lunedì scorso. Cobolli, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha superato il francese Terence Atmane in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità per l’idolo di casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa vuole infiammare il Foro ItalicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo... LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI... Argomenti più discussi: Flavio Cobolli - Thiago Tirante Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; Statistiche Flavio Cobolli - Thiago Tirante: Risultati Tennis.