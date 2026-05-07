LIVE Berrettini-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’idolo di casa vuole infiammare il Foro Italico

Oggi si svolge al Foro Italico il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, con il match tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin. L’incontro viene trasmesso in diretta e può essere aggiornato cliccando sul link dedicato. Entrambi i tennisti si affrontano in questa fase del torneo, che rappresenta un momento importante del calendario ATP. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e coinvolgimento per gli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo Berrettini ed Alexei Popyrin, valido come primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Matteo Berrettini, scivolato ormai al numero 100 del ranking, esordisce in questa edizione del Master 1000 romano contro l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 della classifica ATP. L’azzurro, che ha come miglior risultato al Foro Italico i quarti di finale del 2020, arriva da un lungo periodo piuttosto difficile, segnato dagli ormai continui problemi fisici. Il terzo turno al torneo di Monte Carlo e i quarti nel Challenger di Cagliari non sono però risultati da buttare nell’ottica di un graduale ritorno verso il livello che gli compete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa vuole infiammare il Foro Italico Notizie correlate LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: occasione contro l’australiano all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, tutto fermo al Foro ItalicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Ricordiamo che i campi, al momento, sono coperti dai proverbiali teli colore arancio che proteggono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: occasione contro l’australiano all’esordio; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Popyrin-Berrettini: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani. Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingEsordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Il romano, che al Foro ha come miglior risultato i quarti di finale del 2020, se la vedrà con ... oasport.it IBI ROMA: MATTEO BERRETTINI SCENDE IN CAMPO! Ore 11.00 campo centrale debutto di Matteo contro Popyrin! Torna nella sua città.Certe emozioni, a Roma hanno un sapore diverso Bentornato a casa Matteo Forza matberrettini - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com