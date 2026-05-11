LIVE Cobolli-Tirante 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set sontuoso dell’argentino
Durante il primo set dell'incontro tra Cobolli e Tirante a Roma, l’argentino ha giocato un set dominante, realizzando nove vincenti con il dritto. La partita è in corso e gli aggiornamenti live sono disponibili cliccando sul link dedicato. La sfida si presenta interessante, con il primo set concluso con un punteggio di 6-3 in favore dell’argentino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Prima frazione perfetta dell’argentino, impressionate con il dritto, con il quale ha realizzato ben nove vincenti. 3-6 Chiude con un altro servizio vincente il nativo di La Plata. Primo set conquistato in 38?. 40-0 Servizio vincente dell’argentino: tre set point. 30-0 Vola via la risposta di rovescio di Cobolli. 15-0 In rete il rovescio dell’azzurro. 3-5 Dritto vincente di Tirante, che ora servirà per portare a casa il primo set. 15-40 Spinge con il dritto lungolinea Cobolli. 0-40 Lungo il rovescio dell’azzurro. 0-30 In rete il dritto a sventaglio dell’azzurro. 0-15 Lungo il rovescio di Cobolli dopo una gran risposta di Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it
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