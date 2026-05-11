LIVE Cobolli-Tirante 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set sontuoso dell’argentino

Durante il primo set dell'incontro tra Cobolli e Tirante a Roma, l’argentino ha giocato un set dominante, realizzando nove vincenti con il dritto. La partita è in corso e gli aggiornamenti live sono disponibili cliccando sul link dedicato. La sfida si presenta interessante, con il primo set concluso con un punteggio di 6-3 in favore dell’argentino.

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