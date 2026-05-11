LIVE Cobolli-Tirante 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tiene il servizio in apertura l’argentino

Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Cobolli e Tirante è in corso, con l’argentino che tiene il servizio all’inizio del secondo set. Sul punteggio attuale, Tirante conduce 1-0 e si trova in vantaggio nella partita. Durante lo scambio, l’azzurro ha messo in rete un dritto, portando il punteggio a 15-30. Il punteggio di scena è 30-30, con scambi di battuta tra i due tennisti.

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