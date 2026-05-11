LIVE Cobolli-Tirante 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tiene il servizio in apertura l’argentino

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Cobolli e Tirante è in corso, con l’argentino che tiene il servizio all’inizio del secondo set. Sul punteggio attuale, Tirante conduce 1-0 e si trova in vantaggio nella partita. Durante lo scambio, l’azzurro ha messo in rete un dritto, portando il punteggio a 15-30. Il punteggio di scena è 30-30, con scambi di battuta tra i due tennisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio e contropiede di dritto per l’azzurro. 15-30 In rete il dritto di Cobolli. 15-15 Splendido passante con il dritto del romano. 0-15 Stecca il dritto Cobolli. 0-1 Ancora un bel dritto vincente dell’argentino. 40-30 Lungo il dritto di Cobolli. 30-30 Dritto lungolinea vincente di Tirante. 15–30 Nastro con il dritto fortunoso per l’azzurro. 15-15 Errore in risposta di Cobolli. 0-15 Sbaglia Tirante con il dritto. 19.11 Si parte con Tirante al servizio! 19.07 Flavio Cobolli ha vinto il sorteggio e ha scelto di partire in risposta. L’arbitro dell’incontro è la romena Raluca Andrei. 19.05 Entrano in campo i due giocatori! 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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