LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per vincere il 2° set

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti sta vivendo un momento di grande tensione. L’argentino ha servito per conquistare il secondo set, dopo aver vinto il primo con il punteggio di 7-6. Attualmente, il punteggio vede i giocatori in parità sul 4-4 nel secondo set, con il servizio dell’avversario che si avvicina. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. Seconda 30-40 Ace! Servizio vincente al centro. 15-40 Il dritto incrociato di Tirante si ferma a metà rete. Seconda 15-30 Tirante stecca il dritto in uscita dal servizio. Palla che decolla e termina abbondantemente lunga. 15-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. 0-15 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta per Tirante. Palla che termina di poco larga. 4-5 Break Tirante: risposta di dritto vincente per l’argentino. 0-40 Brutto regalo di Cadenasso che perde il controllo del dritto in uscita dal servizio Seconda 0-30 Si ferma sul nastro il dritto a sventaglio di Cadenasso.🔗 Leggi su Oasport.it

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