LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per vincere il 2° set

Al torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti sta vivendo un momento di grande tensione. L’argentino ha servito per conquistare il secondo set, dopo aver vinto il primo con il punteggio di 7-6. Attualmente, il punteggio vede i giocatori in parità sul 4-4 nel secondo set, con il servizio dell’avversario che si avvicina. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. Seconda 30-40 Ace! Servizio vincente al centro. 15-40 Il dritto incrociato di Tirante si ferma a metà rete. Seconda 15-30 Tirante stecca il dritto in uscita dal servizio. Palla che decolla e termina abbondantemente lunga. 15-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. 0-15 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta per Tirante. Palla che termina di poco larga. 4-5 Break Tirante: risposta di dritto vincente per l’argentino. 0-40 Brutto regalo di Cadenasso che perde il controllo del dritto in uscita dal servizio Seconda 0-30 Si ferma sul nastro il dritto a sventaglio di Cadenasso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per vincere il 2° set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 1° set Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ancora una buona prima per l'italiano, che poi gioca un'ottima smorzata 30-15 Dritto inside-in vincente di ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook