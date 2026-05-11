LIVE Cobolli-Tirante 3-6 4-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino sorprende l’azzurro

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di oggi nel torneo ATP di Roma, un giocatore argentino ha sconfitto l’avversario italiano in tre set. L’incontro si è concluso con un risultato di 3-6, 4-6, e la cronaca è stata aggiornata in tempo reale. La diretta si è conclusa poco fa, lasciando gli appassionati con i risultati definitivi di questa sfida.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 20.30 Il venticinquenne di La Plata gioca una delle migliori partite della carriera, con un rendimento impressionante soprattutto con il dritto. Match perfetto dell’argentino, con l’88% di punti vinti con la prima, quindici vincenti (tredici di dritto), contro i dieci dell’azzurro, e solo dodici gratuiti. Agli ottavi affronterà il russo Daniil Medvedev, vincitore in tre set sullo spagnolo Pablo Llamas Ruiz. Per quanto riguarda Cobolli non è stata sicuramente...🔗 Leggi su Oasport.it

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