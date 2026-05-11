LIVE Cobolli-Tirante 3-6 4-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino sorprende l’azzurro

Durante la partita di oggi nel torneo ATP di Roma, un giocatore argentino ha sconfitto l’avversario italiano in tre set. L’incontro si è concluso con un risultato di 3-6, 4-6, e la cronaca è stata aggiornata in tempo reale. La diretta si è conclusa poco fa, lasciando gli appassionati con i risultati definitivi di questa sfida.

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