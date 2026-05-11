LIVE Cobolli-Tirante 3-6 4-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino sorprende l’azzurro
Durante la partita di oggi nel torneo ATP di Roma, un giocatore argentino ha sconfitto l’avversario italiano in tre set. L’incontro si è concluso con un risultato di 3-6, 4-6, e la cronaca è stata aggiornata in tempo reale. La diretta si è conclusa poco fa, lasciando gli appassionati con i risultati definitivi di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 20.30 Il venticinquenne di La Plata gioca una delle migliori partite della carriera, con un rendimento impressionante soprattutto con il dritto. Match perfetto dell’argentino, con l’88% di punti vinti con la prima, quindici vincenti (tredici di dritto), contro i dieci dell’azzurro, e solo dodici gratuiti. Agli ottavi affronterà il russo Daniil Medvedev, vincitore in tre set sullo spagnolo Pablo Llamas Ruiz. Per quanto riguarda Cobolli non è stata sicuramente...🔗 Leggi su Oasport.it
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