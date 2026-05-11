LIVE Cobolli-Tirante 3-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | nessun break in questo avvio di secondo set

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, nel secondo set tra Cobolli e Tirante, nessun giocatore è ancora riuscito a ottenere un break. Attualmente, il punteggio vede Cobolli in vantaggio con due giochi a uno nel set, con l’azzurro che ha appena messo a segno un ace portandosi sul 40-30. Tirante ha commesso un errore con un dritto largo, mentre Cobolli ha colpito un dritto in modo efficace.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace di Cobolli. 30-30 Largo il dritto dell’azzurro. 30-15 Stecca il dritto Tirante. 15-15 Dritto profondo e carico di Cobolli, con l’argentino che spara lungo il recupero di dritto. 0-15 Doppio fallo di Cobolli. 2-2 L’argentino chiude il gioco con una palla corta di dritto. 40-0 Gran recupero con il dritto di Tirante sulla smorzata di rovescio di Cobolli. 30-0 Ancora un servizio vincente per Tirante. 15-0 Servizio vincente del classe 2001 argentino. 2-1 In corridoio la risposta di dritto di Tirante. 40-30 Servizio vincente di Cobolli. 30-30 Lungo il rovescio di Tirante. 15-30 Doppio fallo del romano.🔗 Leggi su Oasport.it

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