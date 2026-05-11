LIVE Cobolli-Tirante 3-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | nessun break in questo avvio di secondo set

Al torneo ATP di Roma, nel secondo set tra Cobolli e Tirante, nessun giocatore è ancora riuscito a ottenere un break. Attualmente, il punteggio vede Cobolli in vantaggio con due giochi a uno nel set, con l’azzurro che ha appena messo a segno un ace portandosi sul 40-30. Tirante ha commesso un errore con un dritto largo, mentre Cobolli ha colpito un dritto in modo efficace.

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