LIVE Cobolli-Tirante 3-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | nessun break in questo avvio di secondo set
Al torneo ATP di Roma, nel secondo set tra Cobolli e Tirante, nessun giocatore è ancora riuscito a ottenere un break. Attualmente, il punteggio vede Cobolli in vantaggio con due giochi a uno nel set, con l’azzurro che ha appena messo a segno un ace portandosi sul 40-30. Tirante ha commesso un errore con un dritto largo, mentre Cobolli ha colpito un dritto in modo efficace.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace di Cobolli. 30-30 Largo il dritto dell’azzurro. 30-15 Stecca il dritto Tirante. 15-15 Dritto profondo e carico di Cobolli, con l’argentino che spara lungo il recupero di dritto. 0-15 Doppio fallo di Cobolli. 2-2 L’argentino chiude il gioco con una palla corta di dritto. 40-0 Gran recupero con il dritto di Tirante sulla smorzata di rovescio di Cobolli. 30-0 Ancora un servizio vincente per Tirante. 15-0 Servizio vincente del classe 2001 argentino. 2-1 In corridoio la risposta di dritto di Tirante. 40-30 Servizio vincente di Cobolli. 30-30 Lungo il rovescio di Tirante. 15-30 Doppio fallo del romano.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.
Leggi anche: LIVE Cobolli-Tirante 3-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: buon inizio di secondo set per l’azzurro
Argomenti più discussi: LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità per l’idolo di casa; Live Flavio Cobolli - Thiago Tirante - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; Cobolli-Tirante, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.
Flavio Cobolli perde il primo set 6-3 contro Tirante. Sul centrale di Roma l’italiano è costretto alla rimonta. x.com
COBOLLI VINCE E CONVINCE ?? Un’ottima prestazione di Flavio contro un ostico Atmane gli permette di accedere al terzo turno e di affrontare Thiago Agustín Tirante nel match valido per gli ottavi facebook
ATP 1000 Roma R2: Thiago Agustín Tirante def. [17] Cameron Norrie, 6-3 7-5 reddit
LIVE Cobolli-Tirante 3-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: buon inizio di secondo set per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete il dritto di Cobolli. 15-40 Non passa la smorzata di dritto di Tirante. 15-30 Servizio e smorzata ... oasport.it