LIVE Cobolli-Tirante 3-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | buon inizio di secondo set per l’azzurro
Nel corso della partita di oggi, si è assistito a un primo set molto combattuto con un punteggio di 3-6, seguito da un secondo set in corso con l’azzurro che ha conquistato un vantaggio di 1-0. Durante il match, il giocatore italiano ha messo a segno un servizio vincente e ha ottenuto un punto con un colpo lungo dell’avversario. La partita si svolge nell’ambito del torneo ATP Roma 2026 e viene trasmessa in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio vincente di Cobolli. 30-30 Lungo il rovescio di Tirante. 15-30 Doppio fallo del romano. 15-15 Rovescio lungolinea millimetrico dell’argentino. 15-0 Bel dritto incrociato di Cobolli. che porta Tirante all’errore. 1-1 Ace di Tirante. 40-15 In corridoio il rovescio di Tirante. 40-0 Bellissima volée bassa con il dritto dell’argentino, 30-0 Servizio vincente di Tirante. 15-0 Lungo il dritto di Cobolli. 1-0 Splendida chiusura con il dritto lungolinea dell’azzurro. 40-15 In rete il dritto di Tirante. 30-15 Servizio vincente del romano. 15-15 Ace di Cobolli. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 19.51 Inizia il secondo set con Cobolli al servizio! 19.🔗 Leggi su Oasport.it
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