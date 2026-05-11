LIVE Cobolli-Tirante 3-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | buon inizio di secondo set per l’azzurro

Nel corso della partita di oggi, si è assistito a un primo set molto combattuto con un punteggio di 3-6, seguito da un secondo set in corso con l’azzurro che ha conquistato un vantaggio di 1-0. Durante il match, il giocatore italiano ha messo a segno un servizio vincente e ha ottenuto un punto con un colpo lungo dell’avversario. La partita si svolge nell’ambito del torneo ATP Roma 2026 e viene trasmessa in diretta.

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