LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 2-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di terzo set

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Cobolli e Carabelli si è conclusa con il punteggio di 6-7, 6-1, 2-2, senza che ci siano stati break nel terzo set fino a questo momento. Durante il terzo set, il punteggio è rimasto invariato, e il giocatore che ha vinto il primo set ha perso il secondo. In fase di gioco, si è verificato un punto vincente lungo il diritto lungolinea, portato a termine dal tennista cresciuto a Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma. 2-2 Lunga la risposta di diritto incrociato di Carabelli. 40-15 Larga la risposta di rovescio incrociato del numero 57 ATP. 30-15 Lunga la risposta di diritto lungolinea del sudamericano. Il punto va a Carabelli, la palla ha rimbalzato una sola volta. Cobolli chiede il review per un eventuale doppio rimbalzo. 15-15 Smash incrociato e vincente del nativo di Buenos Aires. 15-0 Largo il diritto incrociato dell’argentino. 2-1 Diritto lungolinea vincente del classe ’99. A-40 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio del numero 57 ATP.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. LIVE Cobolli-Carabelli, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio lungolinea dell’italiano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 1-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, vincente del sudamericano. 30-30 Lungo il diritto ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it Flavio Cobolli indietro di un set a Madrid contro Ugo Carabelli: l'argentino conquista il parziale al tin-break, dopo un'ora di gioco x.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook