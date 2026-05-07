LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Al torneo ATP di Roma, l’italiano in campo ha conquistato il secondo set con un punteggio di 7-6 e 4-1 nel terzo. Attualmente, Cadenasso ha appena vinto il suo servizio con un ace e si trova avanti di un break, mentre l’avversario ha risposto con un dritto inside-in vincente. La partita prosegue con l’azzurro che mantiene il vantaggio e cerca di chiudere il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cadenasso: ace ad uscire per l’azzuro. 40-15 Ancora una buona prima per l’italiano, che poi gioca un’ottima smorzata 30-15 Dritto inside-in vincente di Cadenasso. 15-15 Scappa in lunghezza il dritto a sventaglio di Tirante. 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio dell’italiano. 3-1 Gioco Tirante: in corridoio il dritto dell’italiano. A-40 Dritto incrociato vincente per Tirante. Seconda 40-40 Il dritto in uscita dal servizio dell’argentino si ferma in rete. 40-30 Ottima smorzata di Tirante su cui Cadenasso non riesce ad arrivare. Seconda 30-30 Buon servizio ad uscire per l’argentino. 15-30 Servizio, dritto e volee alta per l’argentino che dimezza lo svantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set al tie-break Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook