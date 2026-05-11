LIVE Cobolli-Tirante 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | scambio di break tra i due giocatori

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, nel primo set tra Cobolli e Tirante si registra un scambio di break. Attualmente il punteggio è 1-2, con Tirante che ha ottenuto un ace e un punto grazie a un doppio fallo dell’argentino. Il punteggio segna 30-30, con Tirante in vantaggio a 30-15. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un doppio fallo dell’argentino. 30-15 Ace di Tirante. 15-15 Doppio fallo di Tirante. 15-0 Scappa via il rovescio all’azzurro. 2-2 Affossa in rete la risposta di rovescio Tirante. 40-15 Servizio vincente del romano. 30-15 Dritto vincente di Cobolli. 15-15 Non passa il drop shot di rovescio dell’azzurro. 15-0 Servizio vincente di Cobolli. 1-2 Contro-break dell’azzurro con un gran dritto a sventaglio che pizzica la riga laterale. 30-40 In rete il dritto di Cobolli. 15-40 Non passa la smorzata di dritto di Tirante. 15-30 Servizio e smorzata di dritto dell’argentino. 0-30 Doppio fallo di Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it

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