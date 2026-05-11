LIVE Cobolli-Tirante 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | scambio di break tra i due giocatori

Al torneo ATP di Roma, nel primo set tra Cobolli e Tirante si registra un scambio di break. Attualmente il punteggio è 1-2, con Tirante che ha ottenuto un ace e un punto grazie a un doppio fallo dell’argentino. Il punteggio segna 30-30, con Tirante in vantaggio a 30-15. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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