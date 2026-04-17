LIVE Cobolli-Kopriva 3-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | scambio di break nel primo set

Nel torneo di Monaco, durante la partita tra Cobolli e Kopriva, si è assistito a uno scambio di break nel primo set. Al momento il punteggio è 3-2 in favore di Cobolli, con un errore che ha permesso all'avversario di recuperare punti importanti. La partita prosegue senza pause, mentre i commentatori continuano ad aggiornare sui risultati in diretta. La sfida tra Musetti e Fils è prevista non prima delle 16.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 3-2 Altro errore e da 30-0 si torna on serve. 30-40 Sbaglia il dritto definitivo in corsa Cobolli. 30-30 Bravo il ceco che tiene il ritmo del romano e poi ne raccoglie l’errore di rovescio. 30-15 Dritto in cross poderoso del ceco in risposta. 30-0 Lunga la risposta di Kopriva. 15-0 Servizio vincente! 3-1 Gira lo scambio in difesa Cobolli e ottiene il break! 15-40 Fuori questa volta la risposta del romano. 0-40 Ancora sulla seconda l’aggressione di Cobolli! 0-30 Doppio fallo! 0-15 La risposta di Cobolli nei piedi! 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Flavio Cobolli v Vit Kopriva (17/04/2026); Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streaming; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Cobolli, bei segnali a Monaco di Baviera: è ai quarti contro Kopriva. LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente. 30-15 Gran ... oasport.it Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del ... oasport.it Alle 11:00 in campo Cobolli contro Kopriva. Non prima delle 15:00 Vavassori/Herbert in doppio e non prima delle 16:00 Musetti contro FIls - facebook.com facebook ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge Cobolli x.com