LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino vince il 2° set in rimonta

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo centrale del torneo di Roma, il match tra due tennisti si è concluso con il punteggio di 7-6, 4-6, in favore di un giocatore argentino. Nel secondo set, l’atleta sudamericano ha rimontato dopo aver perso il primo, vincendo al tie-break. Durante la partita sono stati evidenziati alcuni scambi, tra cui un punto a 30-15 in cui Cadenasso ha colpito un dritto lungo, e un’altra occasione a 30-0 con un dritto inside-in ben eseguito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Cadenasso 30-0 Cadenasso accelera bene con il dritto inside-in. 15-0 Prima al centro e smorzata vincente. Al servizio Gianluca Cadenasso TERZO SET Rientra in questo momento l’italiano dopo 6? 35? Ancora fuori l’azzurro. Sono passati 6 minuti da quando è iniziato il toilet break Toilet break per Cadenasso. 4-6 Gioco e secondo set Thiago Agustin   Tirante: in rete il rovescio di Cadenasso. A-40 In corridoio il rovescio di Cadenasso. 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. Seconda 30-40 Ace! Servizio vincente al centro.🔗 Leggi su Oasport.it

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