LIVE Cadenasso-Tirante 7-6 4-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino vince il 2° set in rimonta

Sul campo centrale del torneo di Roma, il match tra due tennisti si è concluso con il punteggio di 7-6, 4-6, in favore di un giocatore argentino. Nel secondo set, l’atleta sudamericano ha rimontato dopo aver perso il primo, vincendo al tie-break. Durante la partita sono stati evidenziati alcuni scambi, tra cui un punto a 30-15 in cui Cadenasso ha colpito un dritto lungo, e un’altra occasione a 30-0 con un dritto inside-in ben eseguito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Cadenasso 30-0 Cadenasso accelera bene con il dritto inside-in. 15-0 Prima al centro e smorzata vincente. Al servizio Gianluca Cadenasso TERZO SET Rientra in questo momento l’italiano dopo 6? 35? Ancora fuori l’azzurro. Sono passati 6 minuti da quando è iniziato il toilet break Toilet break per Cadenasso. 4-6 Gioco e secondo set Thiago Agustin Tirante: in rete il rovescio di Cadenasso. A-40 In corridoio il rovescio di Cadenasso. 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. Seconda 30-40 Ace! Servizio vincente al centro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince il 2° set in rimonta Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per vincere il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee in controtempo per l’argentino. Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set al tie-break Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 7-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ancora una buona prima per l'italiano, che poi gioca un'ottima smorzata 30-15 Dritto inside-in vincente di ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook