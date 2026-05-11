LIVE Bellucci-Landaluce ATP Roma 2026 in DIRETTA | senza paura contro la ex-promessa spagnola

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca il match tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, valido per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. La partita si svolge sul campo centrale e viene trasmessa in diretta. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla cronaca dell’incontro cliccando sul link dedicato. Entrambi i giocatori sono arrivati a questa fase del torneo con buoni risultati precedenti, pronti a sfidarsi nel torneo romano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, partita valevole per il 3° turno dell’ ATP Master 1000 di Roma 2026. Occasione importante per entrambi i giocatori, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Bellucci si è presentato a questo torneo come numero 80 del mondo. In quest’edizione del Foro Italico il tennista azzurro ha ottenuto due grandi vittorie prima contro Roman Andres Burruchaga e poi contro Tomas Martin Etcheverry, sconfitto in rimonta giocando un tennis di grande livello.🔗 Leggi su Oasport.it

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