Oggi si gioca il match tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, valido per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. La partita si svolge sul campo centrale e viene trasmessa in diretta. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla cronaca dell’incontro cliccando sul link dedicato. Entrambi i giocatori sono arrivati a questa fase del torneo con buoni risultati precedenti, pronti a sfidarsi nel torneo romano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, partita valevole per il 3° turno dell’ ATP Master 1000 di Roma 2026. Occasione importante per entrambi i giocatori, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Bellucci si è presentato a questo torneo come numero 80 del mondo. In quest’edizione del Foro Italico il tennista azzurro ha ottenuto due grandi vittorie prima contro Roman Andres Burruchaga e poi contro Tomas Martin Etcheverry, sconfitto in rimonta giocando un tennis di grande livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo...

LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio difficile contro la nuova promessa ibericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.

Argomenti più discussi: Mattia Bellucci - Martín Landaluce Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; ATP Roma 2026, Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!; ATP Roma 2026, 3° turno: analisi e precedenti di Bellucci-Landaluce e Tiafoe-Pellegrino; Internazionali: un ottimo Bellucci ribalta Etcheverry, affronterà Landaluce.