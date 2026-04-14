Oggi si gioca il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, con Lorenzo Musetti che affronta il giovane talento spagnolo Martin Landaluce. La partita si svolge sul campo principale e viene trasmessa in diretta streaming. Gli spettatori possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale tramite questa cronaca testuale, che seguirà ogni scambio tra i due tennisti durante l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026. Esordio complicato per il tennista toscano, che al debutto nel torneo spagnolo affronta uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale. Musetti non arriva a questo torneo nel migliore dei modi: il numero 9 del mondo ha cominciato l’anno con i quarti di finale agli Australian Open, dove si è infortunato avanti 2-0 nella sfida con Djokovic. Il toscano è stato fermo ai box per oltre un mese prima di tornare in campo ad Indian Wells, dov’è stato sconfitto da Fucsovics in due set.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnola

Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di...

ATP Barcellona, tabellone duro per Lorenzo Musetti: subito una nuova stella spagnola, possibile rivincita con VacherotUn tabellone in salita per Lorenzo Musetti, impegnato nell’ATP500 di Barcellona nelle prossime ore.

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