Nella giornata del torneo ATP di Barcellona, un giocatore ha iniziato con difficoltà nel match contro un giovane talento spagnolo. La partita si svolge in diretta, mentre altre sfide sono in programma, tra cui incontri tra vari atleti. La copertura delle partite permette di seguire passo dopo passo gli sviluppi sul campo, con aggiornamenti continui che coinvolgono più incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026. Esordio complicato per il tennista toscano, che al debutto nel torneo spagnolo affronta uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale. Musetti non arriva a questo torneo nel migliore dei modi: il numero 9 del mondo ha cominciato l’anno con i quarti di finale agli Australian Open, dove si è infortunato avanti 2-0 nella sfida con Djokovic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio difficile contro la nuova promessa iberica

LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo...

Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di...

Lorenzo Musetti riprende la sua via: a Barcellona debutta contro Landaluce x.com

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