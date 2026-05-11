LIVE Bellucci-Landaluce ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo azzurro in campo contro la promessa spagnola
Oggi si gioca al torneo ATP Master 1000 di Roma 2026, con il primo turno tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce. L’incontro è in corso e viene trasmesso in diretta, permettendo agli appassionati di seguire ogni scambio tra i due tennisti. La partita rappresenta un momento importante per il torneo, che coinvolge uomini di varie nazionalità e diversi livelli di esperienza. La cronaca della sfida viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, partita valevole per il 3° turno dell’ ATP Master 1000 di Roma 2026. Occasione importante per entrambi i giocatori, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Bellucci si è presentato a questo torneo come numero 80 del mondo. In quest’edizione del Foro Italico il tennista azzurro ha ottenuto due grandi vittorie prima contro Roman Andres Burruchaga e poi contro Tomas Martin Etcheverry, sconfitto in rimonta giocando un tennis di grande livello.🔗 Leggi su Oasport.it
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Mattia Bellucci batte in tre set Tomas Martin Etcheverry e si qualifica al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Sconfitto l'argentino con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3, l'azzurro nel prossimo match affronterà lo spagnolo Landaluce. EPA/David Guzman - facebook.com facebook