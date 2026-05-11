Tra pochi minuti prenderà il via l'incontro tra i due tennisti, con la partita valida per il torneo ATP di Roma 2026 che si svolge su campi in terra battuta. La diretta online permette di seguire in tempo reale l’andamento del match, mentre le prime battute sono attese per le ore 10.49. Dopo la vittoria contro Etcheverry, il giocatore si prepara per questa nuova sfida nel torneo in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Al termine della vittoria contro Etcheverry Bellucci ha sottolineato come sia stato importante per lui rimanere coerente alla sua filosofia aggressiva, continuando a provare a dettare lui il ritmo dell’incontro nonostante una partenza tutt’altro che entusiasmante. 10.46 Bellucci si è presentato a questo torneo come numero 80 del mondo. In quest’edizione del Foro Italico il tennista azzurro ha ottenuto due grandi vittorie prima contro Roman Andres Burruchaga e poi contro Tomas Martin Etcheverry, sconfitto in rimonta giocando un tennis di grande livello. 10.43 Tra poco meno di venti minuti Bellucci e Landaluce faranno il loro ingresso sulla BNP Paribas Arena per la partita del 3° turno agli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

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