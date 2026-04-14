LIVE Musetti-Landaluce ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti inizia l'incontro tra il tennista di casa e il suo avversario nel torneo ATP di Barcellona. La partita, molto attesa, si svolge sui campi principali e sarà trasmessa in diretta streaming. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale anche per altri incontri in corso, tra cui quelli tra diversi tennisti di rilievo che si sfidano in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 12.54 De Minaur batte Ofner 7-6, 6-4 ed accede agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona dove affronterà Hamad Medjedovic. 12.11 È appena terminato il primo set tra Alex De Minaur e Sebastian Ofner, con l’australiano che se l’è aggiudicato al tie-break. Alla fine di questa sfida entreranno in campo Lorenzo Musetti e Martin Landaluce. 12.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Landaluce Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro