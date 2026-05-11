LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo spagnolo mette fine ai sogni dell’azzurro

Nella partita di primo turno del torneo ATP di Roma, lo spagnolo ha vinto in tre set contro l’italiano, che aveva iniziato bene nel primo set. Dopo aver perso il primo parziale, il giocatore iberico ha reagito nel secondo e terzo, chiudendo l’incontro con un risultato di 4-6, 6-4, 6-3. La sfida si è svolta sotto gli sguardi di un pubblico presente in tribuna, con molte battute di scena e scambi intensi.

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