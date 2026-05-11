LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo spagnolo mette fine ai sogni dell’azzurro
Nella partita di primo turno del torneo ATP di Roma, lo spagnolo ha vinto in tre set contro l’italiano, che aveva iniziato bene nel primo set. Dopo aver perso il primo parziale, il giocatore iberico ha reagito nel secondo e terzo, chiudendo l’incontro con un risultato di 4-6, 6-4, 6-3. La sfida si è svolta sotto gli sguardi di un pubblico presente in tribuna, con molte battute di scena e scambi intensi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 6-4, 6-3 Gioco, partita ed incontro Martin Landaluce: risposta profonda dello spagnolo, Bellucci non controlla il colpo in uscita dal servizio. 40-A In corridoio il dritto lungolinea di Bellucci 40-40 Prima vincente per l’italiano. 30-40 Si ferma in rete il rovescio incrociato di Landaluce. 15-40 Bellucci perde il controllo del colpo in uscita dal servizio 15-30 Risposta profonda di Landaluce. Non controlla Bellucci 15-15 Termina di poco lungo il rovescio lungolinea di Bellucci 15-0 Uno-due per l’italiano 3-5 Gioco Landaluce: lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 40-0 Ace! 30-0 Servizio e dritto per l’iberico 15-0 Prima vincente per lo spagnolo 3-4 Gioco Bellucci: servizio e dritto per l’italiano che annulla una palla break e resta in scia.🔗 Leggi su Oasport.it
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Il primo set se lo aggiudica Landaluce dopo quasi un’ora. Decisivo il break subito da Bellucci sul 4-4. x.com
Mattia Bellucci batte in tre set Tomas Martin Etcheverry e si qualifica al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Sconfitto l'argentino con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3, l'azzurro nel prossimo match affronterà lo spagnolo Landaluce. EPA/David Guzman facebook