LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo spagnolo vince un 1° set lottato

Sul campo principale del torneo ATP di Roma, lo spagnolo ha vinto il primo set contro l’avversario italiano con il punteggio di 6-4. Nel corso del game, Landaluce ha risposto con una lunga risposta di dritto, mentre in precedenza ha tentato un’uscita e una volée dalla parte opposta. La partita prosegue con il punteggio di 1-0 in favore dello spagnolo nel secondo set.

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2-1 Gioco Bellucci: in corridoio la risposta di rovescio dello spagnolo. 40-15 Landaluce gioca un ottimo dritto incrociato su cui Bellucci accorcia con il back. Lo spagnolo si avvicina bene alla palla, vede il movimento dell’italiano e poi chiude con il colpo in contropiede. 30-0 Landaluce cambia ritmo con il dritto lungolinea. Bellucci alza un disperato lob in corsa che termina lungo. 1-0 Gioco Bellucci: l’italiano tiene il servizio in apertura di secondo set. 4-6 Gioco e primo set Landaluce: lo spagnolo spinge con il dritto a sventaglio e chiude con la smorzata in contropiede. 4-5 Break Landaluce: scambio durissimo da fondocampo, l’azzurro non controlla il dritto che termina fuori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 4-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince un 1° set lottato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bellucci-Landaluce 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo LIVE Bellucci-Landaluce 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al corpo, dritto in contropiede e smorzata per Landaluce che segue il gioco a rete e chiude con... Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton; ATP Roma 2026, 3° turno: analisi e precedenti di Bellucci-Landaluce e Tiafoe-Pellegrino. Il primo set se lo aggiudica Landaluce dopo quasi un’ora. Decisivo il break subito da Bellucci sul 4-4. x.com