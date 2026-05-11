LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’italiano prova a restare in scia

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Bellucci e Landaluce, il punteggio è di 4-6, 3-4. L’italiano ha mantenuto il servizio e il dritto, annullando una palla break e rimanendo in partita. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sui punti e sullo svolgimento del game. Gli spettatori sono attenti a ogni scambio tra i due giocatori, che si sfidano per ottenere il primo set.

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13.03 23 vincenti a 15 in favore di Landaluce che ha anche commesso meno errori gratuiti (22 a 30) 13.02 Landaluce trionfa in un’ora e quarantasette minuti di gioco. Lo spagnolo ha preso il largo nella parte finale del primo set, riuscendo spesso a mettere in difficoltà l’azzurro con la risposta 13.01 6-4, 6-3 Gioco, partita ed incontro Martin Landaluce: risposta profonda dello spagnolo, Bellucci non controlla il colpo in uscita dal servizio. 3-4 Gioco Bellucci: servizio e dritto per l’italiano che annulla una palla break e resta in scia. 40-40 Landaluce trova una palla corta con un back difensivo in allungo e poi passa con il dritto lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 4-6, 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’italiano prova a restare in scia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Landaluce 2-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Bellucci-Landaluce 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Lungo il dritto di Bellucci. Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Landaluce oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton; LIVE Bellucci-Landaluce 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro. Il primo set se lo aggiudica Landaluce dopo quasi un’ora. Decisivo il break subito da Bellucci sul 4-4. x.com