LIVE Musetti-Landaluce 2-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a rimanere in scia

Durante il torneo ATP di Barcellona, si è appena concluso il match tra il giocatore italiano e il suo avversario, terminato con un punteggio di 2-4. L'incontro si è svolto sul campo centrale e ha coinvolto anche altri tennisti in partite in corso o in programma, tra cui Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura, con inizio previsto intorno alle 11.00. La giornata di tennis prosegue con diverse sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) Seconda 15-40 In rete il dritto di Landaluce. Premiata la difesa di Musetti che con un lob chirurgico ha rispedito indietro lo spagnolo, recuperando poi sullo smash a rimbalzo 15-30 Risposta profonda di Musetti che poi approfitta di un colpo leggermente più corto di Landaluce per mettere i piei in campo ed accelerare con il dritto. 15-15 Doppio fallo di Landaluce, forse condizionato dal passo in avanti fatto da Musetti sulla seconda. 15-0 Ace per lo spagnolo che serve a 229 kmh al centro. 2-4 Gioco Musetti: l’azzurro spinge con il dritto dal centro e forza lo spagnolo all’errore.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 2-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in scia LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce 1-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo0-3 Gioco Landaluce: lo spagnolo serve bene, prende in mano lo scambio e chiude con il dritto.