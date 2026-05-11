LIVE Bellucci-Landaluce 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 1° set

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Bellucci e Landaluce si è conclusa con un punteggio di 3-2. Nel primo set si sono visti scambi equilibrati, con Landaluce che ha messo a segno un colpo al corpo, seguito da un dritto in controtempo e una smorzata. Landaluce ha anche seguito il punto a rete e ha concluso con una volee alta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al corpo, dritto in contropiede e smorzata per Landaluce che segue il gioco a rete e chiude con una comoda volee alta. 15-0 Bellucci non controlla il rovescio. 3-2 Gioco Bellucci: lunga la risposta di rovescio dello spagnolo. 40-30 Aaaceee!! Prima vincente a 216 kmh 30-30 Prima ad uscire in slice per Bellucci che segue il servizio a rete. Landaluce passa con la risposta di dritto incrociato che pizzica la riga 30-15 Bellucci chiama a rete l’avversario e poi lo infila con il rovescio lungolinea 15-15 Il dritto lungolinea di Landaluce si stampa sul nastro. 0-15 Bellucci perde il controllo del dritto in uscita dal servizio che termina ampiamente lungo 2-2 Gioco Landaluce: prima vincente per lo spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 La risposta di dritto di Etcheverry si ferma in rete. LIVE Bellucci-Landaluce 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Lungo il dritto di Bellucci. Argomenti più discussi: Live Mattia Bellucci - Martín Landaluce - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); Mattia Bellucci - Martín Landaluce Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. Roma ti-fa Bellucci! ?? Mattia Bellucci compie una grande rimonta su Tomás Etcheverry (5-7 6-2 6-3) e per la prima volta si qualifica al terzo turno di un torneo Masters! Per l’italiano è anche la miglior vittoria in carriera su terra rossa e al prossimo round sfider x.com