LIVE Musetti-Landaluce 0-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | break in apertura per lo spagnolo

Al torneo di Barcellona, lo spagnolo ha ottenuto un break in apertura contro il giocatore italiano, portandosi avanti 1-0 nel primo set. La partita tra Musetti e Landaluce è attualmente in corso con il punteggio di 2-0 in favore dello spagnolo. Nelle altre sfide in programma, sono in diretta anche gli incontri tra Sonego e Martinez e tra Cobolli e Dedura, entrambi iniziati questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 0-2 Break Landaluce: lo spagnolo accelera bene con il cross di dritto sul back lungolinea del toscano. L’iberico prende in mano lo scambio, manovra con il dritto e conquista il break. Seconda 30-40 Landaluce grazia Musetti! L’azzurro gioca una palla corta non perfetta, su cui lo spagnolo arriva bene. A pochi passi dalla rete l’iberico lavora poco il rovescio e lo spedisce sul nastro Seconda 15-40 Doppio fallo, il secondo consecutivo. Seconda 15-30 Doppio fallo, il primo del match 15-15 Ace!! Prima alla T vincente 0-15 In rete il tentativo di palla corta di Musetti Al servizio Lorenzo Musetti 0-1 Gioco Landaluce: in corridoio la risposta di rovescio di Musetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo...