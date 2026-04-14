LIVE Musetti-Landaluce 1-3 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | break in apertura per lo spagnolo

Al torneo ATP di Barcellona, il primo set tra Musetti e Landaluce si conclude con un risultato di 1-3 in favore dello spagnolo, che ha conquistato il break in apertura. La partita è seguita in diretta, insieme ad altri incontri programmati per la giornata, tra cui Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura, entrambi con inizio previsto alle 11.00. Gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale attraverso le piattaforme di streaming ufficiali.

0-3 Gioco Landaluce: lo spagnolo serve bene, prende in mano lo scambio e chiude con il dritto. 40-40 Gran punto giocato da Musetti, che si difende bene trovando grande profondità, guadagna campo ed infine chiude con il dritto dal centro 40-30 Breve scambio sulla diagonale di sinistra. Landaluce mette i piedi in campo e tenta l’accelerazione lungolinea, con la palla che termina lunga 40-15 Splendida risposta di Musetti che va a segno con il rovescio lungolinea. 40-0 Landaluce copre bene il campo in fase difensiva, arriva sulla prima volee di Musetti e passa con il dritto incrociato basso 0-2 Break Landaluce: lo spagnolo accelera bene con il cross di dritto sul back lungolinea del toscano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 1-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.