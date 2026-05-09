LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | equilibrio nel 3° set

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Bellucci ed Etcheverry è in corso. Nel terzo set, il punteggio è di 1-2, con Etcheverry al servizio. Nel gioco precedente, Etcheverry ha commesso un errore con il dritto, che si è fermato in rete. Bellucci ha vinto il secondo set 6-2, mentre nel primo aveva perso 5-7. La partita viene seguita in diretta con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 La risposta di dritto di Etcheverry si ferma in rete. 1-2 Gioco Etcheverry: lungo il dritto dell’italiano. 40-30 Ottimo servizio al centro. In rete la risposta di Bellucci 30-30 In rete il dritto in uscita dal servizio di Etcheverry Scoccano le due ore di gioco 30-15 Non rientra per poco la risposta lungolinea di Bellucci 15-15 Etcheverry spinge con il dritto incrociato, accelera con il contropiede e chiude con la volee. 0-15 Scambio prolungato sulla diagonale desta. Bellucci trova grande profondità con il rovescio e costringe Etcheverry ad accorciare e a consegnarsi al rovescio lungolinea dell’azzurro 1-1 Gioco Bellucci: l’italiano serve ancora bene e completa la rimonta dallo 0-40.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 3° set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente LIVE Bellucci-Etcheverry 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Gioco Etcheverry: buona prima dell’argentino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l'italiano verticalizza bene e chiude il parziale ... oasport.it LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un posto ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com