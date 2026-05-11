LIVE Bellucci-Landaluce 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva in apertura

Al torneo ATP di Roma, la sfida tra Bellucci e Landaluce si è conclusa con un punteggio di 1-1. Nella prima fase, Bellucci si è salvato in apertura, rispondendo a un punteggio di 30-30 e sfruttando un dritto in contropiede. Landaluce ha risposto con un rovescio lungolinea e un vincente con il dritto, portandosi sul 15-30. In seguito, Landaluce ha commesso un errore con un dritto a metà rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima ad uscire e dritto in contropiede. 15-30 Landaluce risponde bene con il rovescio lungolinea, poi gira intorno alla palla e trova il vincente con il dritto 15-15 Si ferma a metà rete il dritto dal centro di Landaluce. 0-15 Risposta vincente con il rovescio per lo spagnolo 1-1 Gioco Landaluce: l’italiano perde il controllo del dritto. 40-15 Prima al centro e smash a rimbalzo. 30-15 In rete il colpo in uscita dal servizio dello spagnolo 30-0 In corridoio il rovescio lungolinea dell’italiano 15-0 Landaluce spinge con il dritto incrociato dal centro. Lungo il rovescio di Bellucci Al servizio Martin Landaluce 1-0 Gioco Bellucci: buon servizio dell’italiano che chiude un primo game fiume durato 10 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva in apertura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo azzurro in campo contro la promessa spagnolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia... LIVE Bellucci-Landaluce 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Lungo il dritto di Bellucci. Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); ATP Roma 2026, Mattia Bellucci sfida il lucky loser Landaluce: in palio gli ottavi. La guida TV; ATP Roma 2026, 3° turno: analisi e precedenti di Bellucci-Landaluce e Tiafoe-Pellegrino. Rassegna un po' cosi #DanieleAzzolini #MarcoBo #RobertoBertellino #GianlucaStrocchi @tuttosport 10/05/2026 #IBI26 #Jannik #Sinner #Ofner #Cobolli #Bellucci #Paolini #Sabalenka x.com