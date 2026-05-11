Littizzetto nuova regina tra gli scrittori | Il tempo del La La La è il libro più venduto in Italia
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È "Il tempo del la la la" di Luciana Littizzetto il libro più venduto in Italia. Il nuovo romanzo della torinese, dopo il debutto in vetta della scorsa settimana, si è confermato al primo posto assoluto, davanti a "Il gioco delle risate" di Pera Toons, "Il custode" di Niccolò Ammaniti, "Il cuore.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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