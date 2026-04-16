luciana littizzetto di cosa parla il suo primo romanzo il tempo del la la la

Dimentichiamo per un attimo la “Lucianina” irriverente che si inerpica sulla scrivania di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Luciana Littizzetto esordisce con il suo primo romanzo Il tempo del la la la, edito da Mondadori, spogliandosi della sua “maschera comica”, per entrare in un racconto più profondo e incentrato sull’universo femminile. Le “queenager” di Lucianina. Al centro del romanzo di Luciana Littizzetto c’è un termine – un neologismo, per l’esattezza – che ha ottime carte per candidarsi a nuova parola preferita: “Queenager”. Sono donne un po’ queen (regine) e un po’ teenager (adolescenti), donne che stanno vivendo quella stagione della vita che l’autrice definisce “friabile e viva”, in cui la consapevolezza della maturità si intreccia con un la curiosità e la voglia di fare.🔗 Leggi su Dilei.it

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