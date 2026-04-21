Luciana Littizzetto ha pubblicato un romanzo intitolato Il tempo del la la la, disponibile per Mondadori. In un’intervista al Corriere della Sera, l’autrice ha spiegato che il titolo si riferisce a un momento in cui ci si ferma e si fatica a orientarsi. Di recente, ha anche parlato di un suo libro sulla menopausa, sottolineando di odiare la sensazione di confusione mentale, comunemente definita brain fog.

Luciana Littizzetto ha scritto un romanzo. In libreria con Mondadori con Il tempo del la la la. E in un’intervista al Corriere della Sera spiega perché ha scelto quel titolo: «È quel momento della vita in cui ti fermi e non sai più da che parte andare. Come in certe canzoni, quando l’autore perde l’ispirazione, non trova più le parole e va avanti con un la la la». E parla dei 72 sintomi della menopausa. Quello che le dà più noia è « la brain fog, la nebbia mentale: ricordi a memoria “La nebbia agli irti colli” nella versione di Carducci e di Fiorello, ma non ricordi più come si chiama il tuo amministratore di condominio o dove hai parcheggiato l’auto».🔗 Leggi su Open.online

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Luciana Littizzetto, il libro e la menopausa: «Il sintomo che odio di più è la brain fog»In libreria con Mondadori esce Il tempo del la la la L'articolo Luciana Littizzetto, il libro e la menopausa: «Il sintomo che odio di più è la brain fog» proviene da Open. msn.com

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