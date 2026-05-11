A Alessandria, un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver minacciato un automobilista brandendo una pistola. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati diversi pezzi di armi. L’incidente è avvenuto durante una lite tra due conducenti, che si è poi intensificata. La polizia è intervenuta sul posto e ha sequestrato l’arma e altri materiali trovati nell’abitazione dell’arrestato.

Eseguito un arresto ad Alessandria per detenzione abusiva di armi da fuoco. Un cittadino italiano di 50 anni è stato fermato dopo essere stato identificato come autore di una minaccia con pistola al termine di una lite tra automobilisti nei pressi di un ristorante. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione e ha portato al sequestro di diverse armi e munizioni. Le indagini dopo la segnalazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura di Alessandria ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite verbale tra automobilisti. L’episodio si è verificato nei pressi di un ristorante e, secondo quanto riferito, uno dei contendenti avrebbe minacciato l’altro con una pistola.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite tra automobilisti degenera a Alessandria, spunta una pistola: 50enne arrestato, in casa aveva un arsenale

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