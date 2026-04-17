La lite per il parcheggio condominiale degenera a Montalenghe | uomo minaccia la vicina di casa con una pistola carica arrestato

A Montalenghe, una disputa tra vicini si è trasformata in un episodio violento. Un uomo ha minacciato una donna puntandole una pistola alla fronte e, in seguito, ha impugnato un’accetta durante un alterco nel cortile condominiale. La situazione è degenerata rapidamente, portando all’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato l’uomo coinvolto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Ha minacciato la vicina puntandole una pistola alla fronte e, poco dopo, ha brandito anche un’accetta durante una violenta lite condominiale. Per questa ragione un pensionato italiano di 75 anni di Montalenghe è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese e della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Palermitano arrestato: lite degenera in aggressione, minaccia con pistola e resistenza a pubblico ufficiale.Palermitano, arrestato per violenza domestica e minaccia con pistola a salve: una spirale di violenza sfociata nell'intervento dei carabinieri Un... Lite condominiale a Verona e follia di un 81enne che prova a colpire la vicina con una lancia: arrestatoEseguito un arresto per evasione e minacce gravi aggravate a Verona, dove un uomo di 81 anni è stato fermato dopo una lite condominiale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La lite per il parcheggio condominiale degenera: uomo minaccia la vicina di casa con una pistola carica, arrestato; Litigano per un parcheggio e minaccia la vicina con revolver e accetta nel Canavese; MONTALENGHE - Litiga per un parcheggio, prende la pistola e la punta alla tempia della vicina di casa: 75enne arrestato. BARRIERA DI MILANO/BORGO VITTORIA Via Montalenghe (TO) Potrebbe essersi allontanata NON CERCATE DI PRENDERLA NON RINCORRERLA https://www.facebook.com/share/p/1HxREwhtBB/ - facebook.com facebook