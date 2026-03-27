Un uomo è stato arrestato a Riace per aver detenuto una penna-pistola nascosta in casa. L'arma, pronta all'uso, era stata camuffata tra oggetti di uso quotidiano. Gli agenti hanno rinvenuto l'arma durante una perquisizione domiciliare, e la sua natura clandestina ha reso più complessa l’individuazione. La scoperta ha portato all’arresto dell’uomo per detenzione di arma clandestina.

Eseguito un arresto dai Carabinieri di Riace e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica. L’uomo è stato fermato per detenzione di arma clandestina dopo che è stata scoperta una “penna-pistola” durante una perquisizione domiciliare. L’arma camuffata era pronta all’uso e accompagnata da diverse munizioni. La scoperta durante una perquisizione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi in una casa di Riace. Durante un’attività di perquisizione, i militari dell’Arma hanno notato tra gli oggetti comuni del salotto una penna che, a un esame più attento, si è rivelata essere una vera e propria arma da fuoco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Riace, aveva una "penna-pistola" in casa: come funziona l'arma e perché è difficile scovarla

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