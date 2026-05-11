Lite con lancio di bottiglie in piazza tre giovani raggiunti dal Daspo urbano

Lo scorso 29 aprile, in una piazza della città, tre giovani erano stati multati per aver mostrato segni di ubriachezza in pubblico. In seguito a quell’episodio, il Questore di Ancona ha deciso di applicare il Daspo urbano, emettendo tre provvedimenti che vietano loro di frequentare determinate aree della città. La vicenda ha coinvolto anche un episodio di tensione, con alcuni giovani che hanno lanciato bottiglie durante una lite in strada.

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