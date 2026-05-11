Lite con lancio di bottiglie in piazza tre giovani raggiunti dal Daspo urbano
Lo scorso 29 aprile, in una piazza della città, tre giovani erano stati multati per aver mostrato segni di ubriachezza in pubblico. In seguito a quell’episodio, il Questore di Ancona ha deciso di applicare il Daspo urbano, emettendo tre provvedimenti che vietano loro di frequentare determinate aree della città. La vicenda ha coinvolto anche un episodio di tensione, con alcuni giovani che hanno lanciato bottiglie durante una lite in strada.
ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso tre Daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani che, lo scorso 29 aprile, erano stati sanzionati per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. A seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112, relative a una lite con lancio di bottiglie tra giovani.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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