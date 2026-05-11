Lite con lancio di bottiglie in piazza tre giovani raggiunti dal Daspo urbano

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 29 aprile, in una piazza della città, tre giovani erano stati multati per aver mostrato segni di ubriachezza in pubblico. In seguito a quell’episodio, il Questore di Ancona ha deciso di applicare il Daspo urbano, emettendo tre provvedimenti che vietano loro di frequentare determinate aree della città. La vicenda ha coinvolto anche un episodio di tensione, con alcuni giovani che hanno lanciato bottiglie durante una lite in strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso tre Daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani che, lo scorso 29 aprile, erano stati sanzionati per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. A seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112, relative a una lite con lancio di bottiglie tra giovani.🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lite e bottiglie di vetro in frantumi in centro, sanzioni per tre giovani e l'ipotesi Daspo UrbanoANCONA – È stata proposta a loro carico la misura di prevenzione del Dacur (Daspo Urbano), dopo i fatti avvenuti lo scorso 30 aprile nel tardo...

Lancio di bottiglie di vetro e di una bomba carta, tre tifosi raggiunti da un Daspo di un annoANCONA – Stop agli stadi per un anno per tre tifosi dell’Ancona, raggiunti dal provvedimento del Daspo sportivo dopo i fatti accaduti al termine...

Argomenti più discussi: ABB Robotics lancia PickMaster® Lite per semplificare e accelerare il picking robotizzato; Lite con Nordio, Mediaset si difende: Dispiaciuti però non censuriamo; Lite e bottiglie di vetro in frantumi in centro, sanzioni per tre giovani e l'ipotesi Daspo Urbano; Lite violenta in strada, lancio di bottiglie tra la folla a Salerno: un ferito.

lite con lancio diAncona, lite con lancio di bottiglie: tre DASPO urbani per giovani ventenniIl provvedimento riguarda tre ventenni identificati dopo le segnalazioni al 112 per disordini e lancio di bottiglie ... centropagina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web