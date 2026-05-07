Lite e bottiglie di vetro in frantumi in centro sanzioni per tre giovani e l' ipotesi Daspo Urbano

Lo scorso 30 aprile, nel tardo pomeriggio, in piazza Salvo d’Acquisto si è verificata una rissa che ha causato la rottura di diverse bottiglie di vetro. Tre giovani sono stati sanzionati per aver preso parte all’episodio, e tra le ipotesi avanzate c’è anche quella di un’eventuale applicazione del Daspo Urbano, misura di prevenzione. Le autorità stanno valutando i provvedimenti più adeguati per questi comportamenti.

ANCONA – È stata proposta a loro carico la misura di prevenzione del Dacur (Daspo Urbano), dopo i fatti avvenuti lo scorso 30 aprile nel tardo pomeriggio in piazza Salvo d’Acquisto. Mediante l’acquisizione di testimonianze e la verifica di immagini della videosorveglianza, i carabinieri hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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