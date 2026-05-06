Lancio di bottiglie di vetro e di una bomba carta tre tifosi raggiunti da un Daspo di un anno

Tre tifosi dell’Ancona sono stati colpiti da un Daspo di un anno a seguito di quanto accaduto al termine della partita contro la Pistoiese, disputata il 7 marzo allo stadio “Del Conero”. Durante l’evento, sono state lanciate bottiglie di vetro e una bomba carta, episodi che hanno portato alle restrizioni per i supporter coinvolti. La misura temporanea impedirà loro di accedere agli stadi per l’intera durata del provvedimento.

ANCONA – Stop agli stadi per un anno per tre tifosi dell’Ancona, raggiunti dal provvedimento del Daspo sportivo dopo i fatti accaduti al termine dell’incontro dello scorso 7 marzo allo stadio “Del Conero”, tra la squadra biancorossa e la Pistoiese, valevole per la finale di ritorno della Coppa.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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