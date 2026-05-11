Lite al bar Quarantenne accoltellato

Sabato sera a Corsico si è verificato un episodio violento nel cuore della città, quando un uomo di 40 anni è stato ferito con un coltello in via Cavour, una strada molto frequentata e piena di persone che si trovavano ai tavolini di vari bar e locali. La lite ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al trasporto del ferito in ospedale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’aggressione.

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CORSICO (Milano) Grave fatto di sangue sabato sera a Corsico, nel pieno centro cittadino. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella centralissima via Cavour, in un momento in cui la strada era particolarmente affollata di persone sedute ai tavolini di bar e locali della zona. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 di Milano, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Stando ad alcune testimonianze l’uomo sarebbe stato accoltellato dopo aver rivolto apprezzamenti a una donna seduta a un tavolino di un caffè.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lite al bar. Quarantenne accoltellato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bari: sedicenne accoltellato Al culmine di una lite Leggi anche: Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite