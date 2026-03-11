Bari | sedicenne accoltellato Al culmine di una lite

Nella zona di Pane e Pomodoro a Bari, una lite tra giovani si è conclusa con un ragazzo di sedici anni che è stato accoltellato. L’episodio si è verificato in serata, durante un confronto acceso tra due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Lite nella zona di Pane e Pomodoro, in serata. Al culmine di una litigata un ragazzo di sedici anni è stato accoltellato. È stato trasportato in codice rosso al policlinico di Bari. Indaga la polizia.