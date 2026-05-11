L’Italia non parteciperà alla Coppa del Mondo 2026, dopo che il presidente della FIFA ha confermato la qualificazione dell’Iran per il torneo. La decisione conclude le speranze di un ripescaggio per la nazionale italiana, che ormai non ha più possibilità di rientrare nel torneo. Restano ancora da risolvere dieci questioni legate alle qualificazioni e alle procedure che hanno portato a questa scelta definitiva.

Il sogno di un clamoroso ‘ripescaggio’ della selezione azzurra per la Coppa del Mondo 2026 si è spento in via definitiva. A dispetto delle speculazioni alimentate nelle ultime settimane a causa dei ritardi burocratici e delle forti tensioni geopolitiche internazionali, la presenza dell’ Iran al torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada è ormai cosa certa. A fugare ogni dubbio ci ha pensato direttamente Gianni Infantino. Sfruttando la cassa di risonanza del proprio account Instagram, il presidente della Fifa ha condiviso alcune immagini della squadra asiatica e del suo uomo simbolo, l’attaccante Mehdi Taremi, accompagnate da un messaggio chiaro: “Auguro il meglio all’Iran per la loro quarta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo!”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Italia resta a casa, Infantino certifica l’Iran alla Coppa del Mondo 2026. Ma restano dieci nodi da sciogliere

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