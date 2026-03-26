Il 26 marzo 2026 alle 18, nello Studio Tommaseo, si terrà un evento pubblico organizzato da Trieste Contemporanea. La manifestazione fa parte di un workshop realizzato a Trieste per il Centro OWOP di Bialystok. Durante l'incontro, verrà discussa la fotografia di strada, con particolare attenzione a un esempio proveniente dalla Polonia, attribuito a Boleslaw Augustis.

Il catalogo delle sue opere comprende fotografie di strada scattate a Bialystok tra il 1935 e il 1938. Le immagini includono ritratti di passanti, scene di strada, celebrazioni familiari, manifestazioni pubbliche, immagini di pubblicità e di l’architetture della città. La rara opportunità di conoscere l’affascinante opera e la vita del fotografo polacco sarà offerta in esclusiva in Italia dal curatore e giornalista polacco Grzegorz Dabrowski, nell’ambito del programma Trieste Conversations, dedicato alla riscoperta di temi e protagonisti della cultura visiva del Novecento nei paesi dell’Europa orientale. Il relatore, della Widok Association for Cultural Education di Bialystok, scrive di Augustis e cura mostre a lui dedicate dal 2004, anno in cui furono casualmente ritrovati circa 12. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - L’esempio polacco più convincente della fotografia di strada: Boles?aw Augustis

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