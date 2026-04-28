In Europa, le spese militari variano notevolmente tra i paesi. Madrid ha destinato circa il 2% del prodotto interno lordo alle forze armate, mentre Roma ha speso circa il 20% in più rispetto all’anno precedente. Solo nel Regno Unito si registra una diminuzione delle uscite militari. I tedeschi, invece, hanno impegnato circa 114 miliardi di dollari. A livello globale, le spese militari sono in crescita per l’undicesimo anno consecutivo.

La spesa militare mondiale continua a crescere per l’undicesimo anno di fila. E a guidare questo triste primato è l’Europa. A dirlo sono i dati dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), secondo cui gli stanziamenti per la Difesa nel mondo, nel 2025, hanno raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, con un aumento del 2,9 per cento rispetto al 2024. In Europa la spesa ha raggiunto 864 miliardi di dollari, in aumento del 14% sul 2024 e del 102% rispetto al 2016. Si tratta della più forte crescita annuale della spesa nell’Europa centrale e occidentale dalla fine della guerra fredda. «Nel 2025 la spesa militare da parte dei membri europei della Nato è aumentata più velocemente che in qualsiasi momento dal 1953», spiega Jade Guiberteau Ricard, ricercatrice Sipri.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spese militari: Madrid è al 2% del Pil. Roma in un anno sborsa il 20% in più

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