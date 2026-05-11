L' Italia conquista la Francia con una tripletta Aprilia

In occasione del Gran Premio di Francia, la MotoGP ha visto un risultato storico per il team italiano, con una tripletta che ha coinvolto i piloti di Aprilia sulla pista di Le Mans. La gara ha confermato la buona forma della casa di Noale e dei suoi rappresentanti, che sono riusciti a conquistare i primi tre posti in una competizione molto seguita dagli appassionati di motociclismo.

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La MotoGP parla sempre più italiano sull'iconica pista di Le Mans. Se serviva una conferma dello stato di forma di Aprilia e dei suoi piloti, il Gran Premio di Francia ne è stata la consacrazione con una storica tripletta per la Casa di Noale. Dopo la vittoria della Sprint, Jorge Martin si ripete alla domenica tornando al successo in un Gp dopo quasi due anni e un calvario di cadute e fratture. Secondo il riminese Marco Bezzecchi, ancora leader del Mondiale anche se con un solo punto di vantaggio sul compagno di squadra. Terzo Ai Ogura sulla RS-GP26 del team satellite Trackhouse. Una festa tutta italiana, quindi, con Ogura che riporta la bandiera giapponese sul podio per la prima volta dopo 14 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia conquista la Francia con una tripletta Aprilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JORGE MARTÍN DESTROZA LE MANS Y APRILIA FIRMA UN TRIPLETE HISTÓRICO Notizie correlate Motomondiale, Gp Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi e OguraLE MANS – Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin non dà scampo a Bezzecchi, tripletta ApriliaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Argomenti più discussi: Short track: l'Italia vince il bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi • Risultati Milano Cortina 2026 oggi; Pizza Margherita, Spritz e tiramisù: così l'Italia conquista l'Europa a tavola; CANOA VELOCITÀ: L’ITALIA CONQUISTA CINQUE FINALI A NELLA GIORNATA INAUGURALE DELLA COPPA DEL MONDO DI SZEGED; Maggio 1936: nasce l’Impero d’AFRICA ORIENTALE ITALIANA.