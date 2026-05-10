Il Gran Premio di Francia del 2026 si è disputato domenica 10 maggio sul Circuito di Le Mans, con una gara di 27 giri valida per la quinta tappa del campionato di MotoGP. Durante l’evento, il pilota in testa ha mantenuto la leadership dall’inizio alla fine, mentre un altro ha concluso la corsa in seconda posizione. La gara ha visto anche una tripletta di Aprilia, con tre moto tra i primi.

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuito di Le Mans, valida per la quinta tappa del calendario di MotoGP. Tripletta per l’Aprilia: vittoria per lo spagnolo Jorge Martin, che precede l’azzurro Marco Bezzecchi, secondo, ed il nipponico Ai Ogura, terzo. Resta ai piedi del podio un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, quarto con la migliore delle Ducati. Quinto posto per la KTM dello spagnolo Pedro Acosta, che finisce davanti alla Yamaha del francese Fabio Quartararo, mentre è settimo Enea Bastianini, con l’altra KTM.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin non dà scampo a Bezzecchi, tripletta Aprilia

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