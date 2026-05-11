L’Iran ha annunciato di aver respinto la bozza di memorandum di intesa proposta dagli Stati Uniti, mentre ha anche dichiarato di non escludere del tutto la possibilità di negoziati futuri. Il governo iraniano ha confermato la propria posizione senza indicare tempi o condizioni specifiche per eventuali discussioni. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la lettera inviata, definendola inappropriata.

L’ Iran ha difeso la decisione di respingere la bozza di memorandum di intesa in 14 punti con gli Stati Uniti. «Tutto ciò che abbiamo proposto nel testo era ragionevole e generoso. Non solo per gli interessi nazionali dell’Iran, ma per il bene e il progresso della regione e del mondo. Le parti americane continuano a insistere sulle loro richieste ingiuste», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, citato dai media iraniani. «Non abbiamo rivendicato alcun vantaggio, l’unica cosa che abbiamo rivendicato sono i diritti legittimi dell’Iran», ha assicurato. Dunque, ha spiegato, «combatteremo ogni volta che sarà necessario e ogni volta che lo riterremo opportuno useremo l’arma della diplomazia per far valere i diritti del popolo iraniano».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’Iran rifiuta il piano Usa ma reputa possibili i negoziati. Trump: "Lettera inappropriata"

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