L’Iran ha dichiarato di respingere il piano presentato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra, definendolo eccessivo nelle richieste. La risposta arriva dopo che i media di Teheran hanno diffuso la notizia del rifiuto ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto del progetto. La posizione iraniana si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati eventuali prossimi passi o negoziati ufficiali.

L’ Iran ha respinto il piano degli Stati Uniti per la fine della guerra, secondo quanto riportato dai media di Teheran. La proposta americana, riferisce la tv statale Press Tv, «avrebbe significato la sottomissione alle eccessive richieste » del presidente Donald Trump. E ancora: «Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Usa paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese». Pronta la risposta del presidente statunitense ad Axios: « Non mi piace la loro lettera. È inappropriata.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran respinge il piano Usa: «Richieste eccessive»

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L’Iran risponde alla proposta USA in 15 punti: ecco le sue richieste

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