L’Iran respinge il piano di pace Usa | Richieste eccessive Trump La loro risposta non mi piace è inopportuna

L’Iran ha dichiarato di respingere il piano di pace presentato dagli Stati Uniti, giudicandolo troppo esigente. La risposta del governo americano è stata commentata dall’ex presidente, che ha definito inappropriata la risposta di Teheran. La situazione resta tesa, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme e nessuna intesa all’orizzonte. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, senza segnare ancora sviluppi concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui