L’Iran respinge il piano di pace Usa | Richieste eccessive Trump La loro risposta non mi piace è inopportuna
L’Iran ha dichiarato di respingere il piano di pace presentato dagli Stati Uniti, giudicandolo troppo esigente. La risposta del governo americano è stata commentata dall’ex presidente, che ha definito inappropriata la risposta di Teheran. La situazione resta tesa, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme e nessuna intesa all’orizzonte. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, senza segnare ancora sviluppi concreti.
L’Iran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano “avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump”, riferisce la televisione di stato Press TV. “Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. – continua – L’Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese.” Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minimizzato una serie di recenti episodi anticristiani, definendoli “aberrazioni” isolate i cui responsabili sono stati puniti o in cui l’errore è stato corretto, esaltando i valori e la storia condivisi da Israele con i cristiani e il cristianesimo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'ultimatum di Trump: L'Iran accetti il piano di pace usa o lo distruggo
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