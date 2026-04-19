L'Iran ha deciso di non partecipare al secondo ciclo di colloqui, dichiarando che le richieste avanzate dagli Stati Uniti sono troppo elevate. Nel frattempo, l'ex presidente ha ripetuto una minaccia indirizzata a Teheran, avvertendo che se determinate condizioni non verranno soddisfatte, ci saranno conseguenze. La situazione resta tesa, con le parti coinvolte che mantengono posizioni distanti e comunicano attraverso dichiarazioni ufficiali.

Trump ha nel frattempo rinnovato una precisa minaccia nei confronti di Teheran: qualora non venisse accettato un accordo ritenuto "equo e ragionevole" dagli Stati Uniti, verranno adottate misure severe L’Iranhaescluso la possibilitàdi partecipare a un secondo round di colloqui di pace con gli Stati Uniti, come riportato dall’agenzia di stampa statale iranianaIrnae ripreso daSky News. Secondo quanto riferito, Teheran ha motivato la sua assenza citando “lerichieste eccessive di Washington, leaspettative irrealistiche, ifrequenti cambiamenti di posizione, lecontraddizioniripetute e ilblocco navale in atto, ritenuto unaviolazione del cessate il fuoco“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran dice no al secondo round di colloqui: ‘Richieste eccessive da Usa’

US, Iran Prepare for Second Round of Talks | Know the Main Sticking Points | Vantage on Firstpost

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